الليرة السورية تسجل تدهورا غير مسبوق أمام الدولار

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

سجلت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها بالسوق الموازية، لتطال عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن تجار.

وتشهد سوريا بعد عشرة أعوام من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19، كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءا في سوريا.

وسجلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء، أيضا انخفاضا غير مسبوق، ولامس سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف في السوق السوداء.

وقال تجار سوريون عبر الهاتف، إن قيمة الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ بدء النزاع.

وأوضح أحد التجار، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن ”هناك شحا كبيرا بالدولار في السوق… يبدو أن الوضع مرتبط تماما بما يحصل في لبنان“.

ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية، أن سعر الصرف تراوح بين 3900 وأربعة آلاف ليرة في دمشق.

وتشهد الليرة السورية، منذ كانون الثاني/يناير، انخفاضا جديدا في قيمتها، وقد تراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين ثلاثة و3500 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، تدهورت قيمة الليرة السورية بنسبة قاربت 99% في السوق السوداء.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.

ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.