الذهب يتجه صوب ثاني انخفاض شهري في ظل ارتفاع عوائد الخزانة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته، منذ 19 فبراير/ شباط عند 1764.90 دولار.

والأسعار منخفضة 0.8 % في الأسبوع، و4.2 % منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1765.70 دولار اليوم.

وانخفضت الأسعار 1.9 % أمس الخميس، إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى ”أواندا“: ”زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب“.

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي: ”الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا“.

وقالت شركة ”فيليب“ للعقود الآجلة في مذكرة، إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيئ للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولارا ما زال داعما رئيسيا للمعدن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 % إلى 27.19 دولار للأوقية، لكنها تتجه صوب ثالث ارتفاع شهري على الترتيب.

ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 2382.02 دولار، لكنه بصدد تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاثة أشهر بمكسب 7%.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 1215.09 دولار، ويمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي، منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بانخفاض 4.7 %، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي مرتفعا 13 %.