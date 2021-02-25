محو وجيز لمكاسب الليرة التركية هذا العام وسط طفرة في عائد السندات الأمريكية

هوت الليرة التركية بما يصل إلى حوالي 3.5 % اليوم الخميس، متخلية عن جميع مكاسبها هذا العام في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

سجلت العملة 7.3650 مقابل الدولار في الساعة 19.01 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.17 في إغلاق يوم الأربعاء، وفي وقت سابق تراجعت 3.6 % إلى 7.44، مستوى إقفال 2020.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6% اليوم، مما حدا بالمستثمرين إلى بيع عملات الأسواق الناشئة، لتهبط بين 2 – 4 %.

صعدت الليرة أكثر من 20 % منذ تشرين الثاني نوفمبر، بعد تغيير وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

لكن العملة عكست مسارها هذا الأسبوع، منهية موجة صعود دامت لثلاثة أشهر بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق بيرات البيرق، لتهبط الليرة 5 % مقارنة مع إقفال يوم الجمعة.

أشرف البيرق على سياسات غير تقليدية، تضمنت بيع بنوك الدولة نحو 130 مليار دولار خلال عاميه في المنصب، مما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي التركية.

وفقدت العملة زهاء نصف قيمتها على مدى الفترة ذاتها.