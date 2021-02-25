"بلومبيرغ": انخفاض قياسي في الليرة يربك السياسات المالية في تركيا

أثار انخفاض العملة التركية بنسبة 2% يوم أمس الأربعاء، وهي النسبة الكبرى بين الأسواق الناشئة، قلقا في الأوساط الاستثمارية فاقمه ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في عام.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية: إن هذه الضغوط المترادفة على الأوضاع المالية التركية سببتها تكهنات بأن البنك المركزي قد يتراجع عن السياسات الأخيرة برفع سعر الفائدة، والتي اتخذت بعد خروج بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، من موقع القرار في الخزانة والمالية.

وشددت ضوابط السيولة على تعزيز متطلبات الاحتياطي؛ ما أثار القلق من أن السلطة النقدية كانت تبتعد عن الزيادات المباشرة في أسعار الفائدة، وترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام.

ونقلت بلومبيرغ عن محللي غولدمان ساكس إنترناشونال بمن فيهم مراد أونور في تقرير إلى العملاء، أن البعض قد يفسر ما يجري الآن بـ ”عدم قدرة البنك المركزي على فرض قيود صارمة من خلال زيادة منتظمة في سعر الفائدة خاصة مع ضعف الليرة“.

وقد انخفضت العملة لليوم الثالث إلى 7.2489 مقابل الدولار ، وجاء هذا التراجع -فيما دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن أداء صهره وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق الذي كان استقال بشكل مفاجئ في نوفمبر- بعد أيام فقط من إقالة الرئيس لمحافظ البنك المركزي آنذاك مراد أويسال، وتعرضه لانتقادات من أحزاب المعارضة لسوء إدارة الاقتصاد.

تمهيد لعودة صهر الرئيس

وقرأ البعض في التطورات الجديدة تمهيدا لعودة صهر أردوغان إلى موقع المسؤولية؛ وقال تيموثي آش، المحلل الإستراتيجي في ”بلو باي“ على تويتر: ”نسمع في السوق عن عودة البيرق بطريقة ما إلى الحكومة“.



وفي الوقت ذاته تقلص شركة سيتي غروب مركزها الوازن في الليرة، وهو ما تراه بلومبيرغ بأنه شواهد مترادفة على مصاعب تركيا في مدفوعات العملات الأجنبية المقبلة والتوسع المحتمل في عجز الحساب الجاري للبلاد.