وثيقة: السعودية تحدد سعرا استرشاديا نهائيا لسندات باليورو

أظهرت وثيقة، الأربعاء، أن السعودية خفضت السعر الاسترشادي لصفقة سندات مقومة باليورو، تتضمن شريحتين إحداهما لأجل ثلاث سنوات، والأخرى لأجل تسع سنوات بعد تلقيها طلبات شراء تزيد على 4.9 مليار يورو.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أن المملكة حددت سعرا استرشاديا نهائيا عند نحو 45 نقطة أساس تزيد خمس نقاط أساس أو تنقصها عن متوسط مبادلات الفائدة الثابتة والمتغيرة لسندات الثلاث سنوات، ونحو 75 نقطة أساس تزيد خمس نقاط أساس، أو تنقصها لسندات التسع سنوات.

وكان السعر الاسترشادي الأولي نحو 60 نقطة أساس للسندات لأجل ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس للسندات لأجل تسع سنوات.

ويرتب الصفقة بي.إن.بي باريبا، وجولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وسيتي وجيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد، وسامبا كابيتال، ومن المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.