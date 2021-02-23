بيتكوين تهوي 17% مع تنامي الشكوك بشأن التقييمات

هوت بيتكوين 17% اليوم الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع، في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون -يكونون مراكز كبيرة- العملة لجني الأرباح.

وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم، أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار. ونزلت بيتكوين في أحدث تعاملات 11.3% بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش.

ومدد النزول انخفاضًا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفًا و354 دولارًا الذي بلغته يوم الأحد، بيد أن بيتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.

ونزل سعر إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، من حيث القيمة السوقية والتي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، ما يزيد عن 17% وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولارًا، منخفضة قرابة 30% عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطًا محمومًا هذا العام، إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع، ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة بتكوين فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة، التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين .