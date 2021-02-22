الليرة التركية تهبط مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 2% أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، مرتدة عن موجة صعود استمرت 4 أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق، التي أدت إلى هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 % عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار، وهو أفضل مستوى لها منذُ شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

وقفزت الليرة حوالي 20 % منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة.