"المركزي الكويتي" يحظر على البنوك والشركات تمويل "البيتكوين" والتعامل بها

شدد بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية والشركات، بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة، أو غير مباشرة في العملة الرقمية ”بيتكوين“ وغيرها من العملات الشبيهة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن ”مصادر مصرفية مسؤولة“ أن تعليمات ”المركزي“ باتت لا تسمح بتمويل أي شخص، أو مؤسسة بغرض الاستثمار في عملة ”البيتكوين“.

وأوضحت أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية في الكويت، إلا أن الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال أصدرت تعليمات مباشرة إلى الشركات والبنوك بعدم الاستثمار في تلك العملات.

وحطمت عملة ”بيتكوين“ أرقاما قياسية جديدة، حيث قفزت خلال الساعات الماضية بنسبة 5.5% متجاوزة مستوى 54.8 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وذكر موقع ”coinmarketcap“، أن العملات الرقمية سجلت مكاسب مجمعة بلغت نسبتها 90% رابحة أكثر من 783 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 879.3 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 1011.8 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقفزت عملة ”بيتكوين“ منذ بداية العام الحالي بنسبة 108.2% رابحة نحو 28418 دولارا، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 26272 دولارا في إغلاق تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 54690 دولارا في تعاملات متأخرة من يوم الجمعة الماضي.