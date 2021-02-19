بتكوين تصل لمستويات قياسية وقيمتها السوقية تقارب تريليون دولار

بلغت بتكوين مستوى مرتفعا قياسيا جديدا، اليوم الجمعة، وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار متجاهلة تحذيرات المحللين من أنها تشكل ”عرضا اقتصاديا جانبيا“ وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم 2.6% مسجلة 52932 دولارا وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة 8% في أسبوع، وزادت قيمة بتكوين 60% تقريبا منذ بداية الشهر.

وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من تسلا وماستر كارد وحتى بنك بي.إن.واي ميلون.

ووفقا لموقع ”كوين ماركت كاب“ الإلكتروني على الإنترنت، الذي يتابع بيانات العملات المشفرة فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.

ويوم أمس الخميس، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود بتكوين، إن امتلاك بتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي.

كما دافع عن تحرك تسلا في الآونة الأخيرة للاستثمار في بتكوين، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.