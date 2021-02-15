اقتصاد

أعلى مستوى منذ عقود.. التضخم السنوي...
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أعلى مستوى منذ عقود.. التضخم السنوي في السودان يقفز فوق 300%

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، من 269% في شهر

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المصدر: رويترز

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، من 269% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى في عقود، وسط تزايد أسعار الوقود وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.

وقال متعاملون، اليوم الإثنين، إن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء وصل إلى 350 جنيها سودانيا مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها.

وأظهرت البيانات أن التضخم في المناطق الحضرية ارتفع إلى 324% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، من 288% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

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أعلى مستوى منذ عقود.. التضخم السنوي...
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الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأمريكي‎

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المصدر: رويترز

انخفض الذهب اليوم الخميس إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بلغه في الجلسة السابقة، وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

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