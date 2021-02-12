الذهب يتراجع في ظل صعود الدولار لكنه ما زال يتجه صوب أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع‎

تراجع الذهب اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الأمريكي المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ساعات الصباح.

وصعدت الأسعار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.30 دولار.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية قليلا الأسبوع الماضي، لكنها عالقة عند مستويات مرتفعة.

وكانت التعاملات هادئة إذ إن أجزاء كبيرة من آسيا تظل مغلقة في عطلة العام الصيني الجديد.

وصعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات، مما يقلص جاذبية الذهب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطلب من الكونغرس هذا الشهر الاستثمار بكثافة في البنية التحتية بعد التقدم في إقرار حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويقول محللو ”إيه.إن.زد“ إن الذهب يظل مدعوما ”إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1224.86 دولار للأوقية إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار أمس الخميس.

لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر /كانون الأول بمكسب تسعة بالمئة.

وربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.04 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2349.25 دولار.