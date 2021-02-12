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اقتصاد

الذهب يتراجع في ظل صعود الدولار لكن...
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الذهب يتراجع في ظل صعود الدولار لكنه ما زال يتجه صوب أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع‎

تراجع الذهب اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تدعم الآمال في مزيد من

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المصدر: رويترز

تراجع الذهب اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الأمريكي المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ساعات الصباح.

وصعدت الأسعار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.30 دولار.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية قليلا الأسبوع الماضي، لكنها عالقة عند مستويات مرتفعة.

وكانت التعاملات هادئة إذ إن أجزاء كبيرة من آسيا تظل مغلقة في عطلة العام الصيني الجديد.

وصعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات، مما يقلص جاذبية الذهب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطلب من الكونغرس هذا الشهر الاستثمار بكثافة في البنية التحتية بعد التقدم في إقرار حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويقول محللو ”إيه.إن.زد“ إن الذهب يظل مدعوما ”إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1224.86 دولار للأوقية إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار أمس الخميس.

لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر /كانون الأول بمكسب تسعة بالمئة.

وربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.04 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2349.25 دولار.

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الذهب يتراجع في ظل صعود الدولار لكن...
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أسعار الذهب ترتفع بفعل تعثر الدولار وآمال التحفيز

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المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتحوم قرب ذروة أسبوع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية.

وصعدت الأسعار في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1842.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0716 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير/شباط إلى 1848.40 دولار أمس الثلاثاء. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1845.30 دولار.

وهبط الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”مع استقرار العوائد الأمريكية، يتحرك الذهب عكسيا مع الدولار. هذه ليست مسألة متعلقة بالذهب لكنها متعلقة بضعف الدولار“.

ومن المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الكونغرس على الرغم من معارضة الجمهوريين للقيمة.

وأضاف هالي ”أرقام التضخم الأمريكية مبعث خطر كبير“ مضيفا أن ”الرقم الأعلى قد يسبب ارتفاعا قويا في الأمد القصير للدولار الأمريكي ويدفع الذهب للانخفاض“.

 ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير/كانون الثاني بحلول الساعة الـ 1330 بتوقيت غرينتش.

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع -أيضا- عوائد سندات الخزانة؛ ما يزيد بدوره تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون -الآن- خطابا يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قبل مناسبة افتراضية لنادي نيويورك الاقتصادي بحلول الساعة الـ 1900 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاتين أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2015 عند 1208.50 دولار وارتفع في أحدث تعاملات 2.43 في المئة إلى 1203.24 دولار.

ويقول محللون، إن تعافي الاقتصاد العالمي بجانب مسعى بايدن لدعم الطاقة الخضراء قد يدفعان سوق البلاتين لتسجيل عجز هذا العام.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 27.32 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2323.35 دولار.

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