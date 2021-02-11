نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

اقتصاد

الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيان...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأمريكي‎

انخفض الذهب اليوم الخميس إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بلغه في الجلسة السابقة، وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على

+A -A
المصدر: رويترز

انخفض الذهب اليوم الخميس إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بلغه في الجلسة السابقة، وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1837.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ساعات الصباح، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1837.40 دولار.

وقالت مارغريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس، ”الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء. يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار“.

وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير، أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب أمس الأربعاء الحاجة لسياسة مالية، وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير شباط 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 2340.94 دولار.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيان...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

رش البن المطحون بدلا من الملح والرمل فوق ثلوج متنزهات بولندا‎

+A -A
المصدر: ا ف ب

فاحت رائحة القهوة في متنزهات ”كراكوف“ المغطاة بالثلوج، بعد أن قامت السلطات بالمدينة الواقعة في جنوب بولندا برش بقايا البن المطحون المقدم في المقاهي المحلية بدلاً من الرمال أو الملح في المساحات الخضراء.

وذكرت إدارة الحدائق في كراكوف أن استخدام القهوة يشكل خياراً ”صديقا للبيئة وأرخص ثمناً“، قائلة إن الفكرة ”أثارت حماسة كبيرة بين السكان والكثير من المقاهي“.

وأفادت الإدارة على موقعها الإلكتروني بأن استخدام القهوة على الأرض كان أيضا ”مناسبا للكلاب“.

Image

ويشارك أكثر من 50 مقهى محلياً في المبادرة من خلال تقديم بقايا البن من محالها، فيما أبدت المدينة أملها في أن يساهم ذلك في تشجيع المزيد من السكان المحليين على شراء القهوة لمساعدة المقاهي ”في هذا الوقت العصيب“.

ويُسمح حالياً للمقاهي والمطاعم في بولندا بتقديم الطعام المعدّ للأكل في الخارج.

واستلهمت كراكوف هذه الفكرة من مبادرات مشابهة في مدينة لفيف الأوكرانية ومدن اسكندنافية.

Image

وقال مسؤولو الحدائق إنهم يستخدمون حالياً حوالي 75 إلى 80 طنا من الرمال أسبوعيا خلال فترات تساقط الثلوج.

ولقيت الفكرة استحسانا لدى السكان الذين كانوا يعاينون رش حراس الحدائق القهوة من دلاء كبيرة الأربعاء قرب الوسط التاريخي في المدينة.

وقال بارتيك خلال تنزهه مع كلبه ”إنها فكرة جميلة. كلبي سعيد“.

كذلك رأى أحد المارة في حديث لوكالة ”فرانس برس“ أن من الجيد عدم استخدام ”الملح الضار“. وقال متنزه آخر إنه ”قد يشجع المزيد من الناس على شرب القهوة أثناء الإغلاق“.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play