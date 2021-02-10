انكماش الناتج المحلي السعودي 4.1% العام الماضي

أظهرت بيانات ”الهيئة العامة السعودية للإحصاء“ نموا في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.8%.
ومثل ذلك الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الماضي 2020، بانكماش بنسبة 4.1% مقارنة مع نمو بنسبة 0.3% خلال عام 2019.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنه بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً قدره 3.8% في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 4.6% بالربع الثالث، و7% بالربع الثاني من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي حقق نمواً بنسبة 2.8% في الربع الرابع من العام الماضي 2020، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام الذي سجل فيه نموا بنسبة 1.8%.
وتابعت الهيئة: ”وفقاً للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي فقد انخفض الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.