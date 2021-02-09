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اقتصاد

صعود أسواق الأسهم في الخليج
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صعود أسواق الأسهم في الخليج

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، وتواصلت المكاسب بالسعودية للجلسة الرابعة على التوالي. وتماسك مؤشر

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المصدر: رويترز

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، وتواصلت المكاسب بالسعودية للجلسة الرابعة على التوالي.

وتماسك مؤشر إم.إس.سي.آي لجميع دول العالم إلى حد كبير في التعاملات الصباحية في أوروبا، وصعد 0.1% لذروة جديدة.

وتدعمت أسعار النفط، وهي حافز أساسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع تنامي التفاؤل حيال زيادة الطلب على الوقود.

وتقدم المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 1%، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 2.9%.

وصعد سهما البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية، ومجموعة سامبا المالية 1.5% و2.6% على الترتيب.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأسماله للاندماج مع سامبا من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، على أن يزيد البنك رأسماله إلى 44.78 مليار ريال (11.94 مليار دولار) من 30 مليار ريال عن طريق إصدار 1.48 مليار سهم عادي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 0.2%، مدفوعا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.2% وسهم إعمار العقارية القيادي 1.1%.

وبذلك أنهت الأسهم في دبي، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 0.1% بقيادة صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.8%.

وأظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، جمع 750 مليون يورو (907.35 مليون دولار) من بيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم، وهي باكورة إصداراته المقومة باليورو.

لكن المؤشر القطري أغلق على تراجع 0.5%، متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 1.5% ونزول سهم مصرف الريان 0.8%.

وخسر سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 0.4% بعد انخفاض صافي أرباح العام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7%، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 1.5%.

وفيما يلي تفاصيل مؤشرات الأسواق الخليجية ومصر:

السعودية.. صعد المؤشر 1% إلى 8893 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 5663 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2% إلى 2647 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.5% إلى 10445 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.7% إلى 11448 نقطة.

البحرين.. تقدم المؤشر 0.3% إلى 1464 نقطة.

عمان.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 3566 نقطة.

الكويت.. ربح المؤشر 0.3% ليسجل 6240 نقطة.

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صعود أسواق الأسهم في الخليج
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الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار لذروة شهرين

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المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب والفضة، اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1822.90 دولار.

وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار. ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 30.03 دولار، يوم الاثنين، مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”التحركات في الفضة هي مضاربات إلى حد كبير وأصبح من الواضح أنه ليس لها تأثير دائم“.

وقال مكارثي إن الدولار عند ذروة شهرين يضغط على أسعار المعادن النفيسة، مضيفا أن ”متابعة البنوك المركزية هي الأساس الآن…“.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسات بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وقال هاريش، مدير أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية، إن تحركات المضاربة في الآونة الأخيرة في الفضة تتلاشى تدريجيا، إذ إن الأسعار لم تستطع تجاوز مستوى أعلى من 30 دولارا، بيد أن زيادة الطلب من القطاع الصناعي يمكن أن تعزز الأسعار مجددا.

كما يركز المستثمرون على خطة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، أقرها مجلس النواب الأمريكي من دون دعم من الجمهوريين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1086.12 دولار للأوقية وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2262.68 دولار.

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