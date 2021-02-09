صعود أسواق الأسهم في الخليج

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، وتواصلت المكاسب بالسعودية للجلسة الرابعة على التوالي.

وتماسك مؤشر إم.إس.سي.آي لجميع دول العالم إلى حد كبير في التعاملات الصباحية في أوروبا، وصعد 0.1% لذروة جديدة.

وتدعمت أسعار النفط، وهي حافز أساسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع تنامي التفاؤل حيال زيادة الطلب على الوقود.

وتقدم المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 1%، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 2.9%.

وصعد سهما البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية، ومجموعة سامبا المالية 1.5% و2.6% على الترتيب.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأسماله للاندماج مع سامبا من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، على أن يزيد البنك رأسماله إلى 44.78 مليار ريال (11.94 مليار دولار) من 30 مليار ريال عن طريق إصدار 1.48 مليار سهم عادي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 0.2%، مدفوعا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.2% وسهم إعمار العقارية القيادي 1.1%.

وبذلك أنهت الأسهم في دبي، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 0.1% بقيادة صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.8%.

وأظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، جمع 750 مليون يورو (907.35 مليون دولار) من بيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم، وهي باكورة إصداراته المقومة باليورو.

لكن المؤشر القطري أغلق على تراجع 0.5%، متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 1.5% ونزول سهم مصرف الريان 0.8%.

وخسر سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 0.4% بعد انخفاض صافي أرباح العام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7%، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 1.5%.

وفيما يلي تفاصيل مؤشرات الأسواق الخليجية ومصر:

السعودية.. صعد المؤشر 1% إلى 8893 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 5663 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2% إلى 2647 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.5% إلى 10445 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.7% إلى 11448 نقطة.

البحرين.. تقدم المؤشر 0.3% إلى 1464 نقطة.

عمان.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 3566 نقطة.

الكويت.. ربح المؤشر 0.3% ليسجل 6240 نقطة.