دبي تُلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في الإمارة قبل السعي لإدراجها بالخارج

أصدر ​حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة.

ويوجب المرسوم أيضا على الشركات غير المحلية إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي إذا بلغت ”أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية“.

كما يلزم المرسوم الشركات غير المحلية أيضا بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية بدبي ”متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل الإمارة ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها“.