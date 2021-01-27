ضمن ظاهرة توظيف نسائية في القطاع الاقتصادي.. هناء الرستماني رئيسا تنفيذيا لبنك أبوظبي الأول

اختار مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني رئيسا تنفيذيا للمجموعة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في بنك رئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحلّت الرستماني، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس الخدمات المصرفية الشخصية، مكان أندريه صايغ، الذي أمضى أقل من عام في هذا المنصب.

ورأت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هذا الاختيار من بنك إماراتي بقيمة 44 مليار دولار، يأتي ضمن ظاهرة إقليمية شهدت أخيرا اختيار عدد متزايد من النساء لقيادة الشركات في الشرق الأوسط.

ففي الأسبوع الماضي، عينت الحكومة العُمانية هيفاء الخايفي رئيسة تنفيذية لشركة تنمية طاقة عُمان، التي تمتلك حصة 60% في المربع البلوك 6 النفطي الذي ينتج 650 ألف برميل يوميا.

ومن بين النساء الأخريات في مناصب قيادية في المنطقة سارة السحيمي رئيسة السوق المالية السعودية والبورصة السعودية، ورئيسة شركة الأهلي كابيتال.

وشملت التعيينات النسائية كذلك كارمن حداد، نائب رئيس ”سيتي غروب“ الشرق الأوسط، كما عينت المجموعة -أيضا- إليسار فرح أنطونيوس لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قال إن ”بنك أبوظبي الأول لطالما كان مؤسسة ترعى التنوُّع، وأن تعيين أوَّل رئيسة تنفيذية للمجموعة لقيادة مؤسستنا إلى المستقبل، هو أمر يستحق التقدير“.

وكانت الرستماني شغلت منصب مدير مستقل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ”دو“، ونائب رئيس معهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية.