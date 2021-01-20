"وول ستريت" ترتفع إلى مستويات قياسية بعد تنصيب بايدن

المصدر: أ ف ب

ارتفعت بورصة ”وول ستريت“ إلى مستويات قياسية عند الإغلاق الأربعاء، بعد أداء جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة، والآمال الكبيرة التي يعلقها المتعاملون على إدارته.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.83% ليصل إلى 31.188.38 نقطة.

من جهته ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.97% مدفوعاً خصوصاً بالمكاسب التي حققها سهم نتفليكس وقد بلغ المؤشر 13.188.38 نقطة.

أما مؤشر إس اند بي 500 الأوسع نطاقاً فارتفع من ناحيته بنسبة 1.39% ليصل إلى 3.851.85 نقطة.

والمرة الأخيرة التي سجلت فيها هذه المؤشرات الثلاثة ارتفاعات قياسية تعود إلى 8 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة، يتوقع المستثمرون أن تقر الولايات المتحدة خطة تحفيز مالي طموحة وعد بها الرئيس الديمقراطي الجديد الذي يريد الإفراج بشكل عاجل عن 1.9 تريليون دولار إضافية للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومن شأن هذه الإجراءات التحفيزية أن تعزز الاستهلاك والاستثمار، الأمر الذي يعتبر إيجابيا بالنسبة للسوق المالية.