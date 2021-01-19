وزيرة الخزانة الأمريكية المحتملة: قيمة الدولار يجب أن تحددها الأسواق

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قالت جانيت يلين، التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخزانة، إن قيمة الدولار والعملات الأخرى يجب أن تحددها الأسواق. وأدلت يلين بتعليقاتها،