على وقع احتجاجات المستثمرين وهبوط المؤشر.. استقالة رئيس هيئة البورصة الإيرانية

أعلن رئيس هيئة البورصة الإيرانية، حسن قاليباف أصل، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية احتجاجات نظمتها مجموعة من المستثمرين أمس، بسبب هبوط المؤشر وعدم اتخاذ قرارات مناسبة للسيطرة على سوق رأس المال.

وقدم قاليباف أصل في رسالة استقالته اليوم، والتي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، طلبًا للرئيس حسن روحاني، ووزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، بقبوله استقالته من منصبه.

وقال قاليباف أصل: إنه ”نظرًا لعدم وجود قرار لدعم صناعات سوق رأس المال والمستثمرين، وأعلن بموجب هذا استقالتي من عضوية مجلس الإدارة، ومن منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة“.

وذكر رئيس هيئة البورصة الإيرانية، الرئيس روحاني، بكتاب سابق لتقديم استقالته، وذلك في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشغل حسن قاليباف أصل، منصب رئيس هيئة البورصة الإيرانية في 11 من أبريل/نيسان 2020، بعد استقالة شابور محمدي، من هذا المنصب.

في وقت سابق، أعلن البرلمان الإيراني ”مجتبى توانجر“ استدعاء وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند، ورئيس هيئة البورصة حسن قاليباف، من قبل اللجنة الاقتصادية البرلمان، للرد وشرح الأوضاع الحرجة للبورصة.

وكتب توانجر في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”بعد الأوضاع الخاصة لسوق رأس المال، وهبوط المؤشر وعدم اتخاذ قرارات مناسبة من قبل كبار مديري السوق في الوضع الحالي، جرى اليوم الثلاثاء، استدعاء وزير الاقتصاد، ورئيس هيئة البورصة إلى اللجنة الاقتصادية“.

وشهدت العاصمة طهران وبعض المدن الإيرانية، احتجاجات للمستثمرين، رفعوا خلالها شعارات ضد الرئيس حسن روحاني، وذلك بسبب استمرار الخسائر الفادحة في بورصة طهران.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عشرات المستثمرين خارج بورصة طهران، وهم يهتفون ”الموت لروحاني“ و ”الموت للفساد الاقتصادي“.

ويؤكد المحتجون أن الحكومة فشلت في منع المستثمرين المؤسسين من استخدام نفوذهم للتلاعب بالأسعار، محملين الجهات الحكومية مسؤولية تشجيع الناس على شراء الأسهم، فيما يعتبرونه الآن فقاعة انفجرت الآن وقللت من قيمة استثماراتهم.