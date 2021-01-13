رويترز: إطلاق "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" في الـ 29 من مارس المقبل

أعلنت بورصة إنتركونتيننتال اليوم الأربعاء؛ عن موعد تدشين ”بورصة أبوظبي للعقود الآجلة“ وبدء التداول في العقود الآجلة لخام ”مربان“.

ونقلت وكالة ”رويترز“، أن بورصة إنتركونتيننتال تعتزم تدشين ”بورصة أبوظبي إنتركونتيتنتال للعقود الآجلة“ والتداول في العقود الآجلة لخام مربان في الـ 29 من مارس المقبل، وذلك بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأكدت ”بورصة إنتركونتيننتال“ أنها ”تلقت موافقة بنك إنجلترا المركزي“ على أن تقوم ”آي.سي.إي كلير يوروب“ بتسوية أسواق بورصة أبوظبي إنتركونتيتنتال للعقود الآجلة.

وأشارت إلى أن بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال تلقت الموافقة التنظيمية من سلطة النقد في سنغافورة. ‎