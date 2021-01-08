"بلومبيرغ": اندماج بنكي الريان والخليجي يعيد ترتيب المشهد المصرفي بقطر

وصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اتفاقية اندماح بنكي الريان والخليجي القطريين، بأنها تُحدث تغييرًا في المشهد المصرفي القطري؛ إذ سينشأ ثاني كيان مالي محلي، في سياق موجة اندماجات مصرفية تشهدها منطقة الخليج.

وكان مصرف الريان، وافق أمس الخميس على صفقة مبادلة أسهم مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، في اندماج، سينشِئ ثاني أكبر بنك في قطر، برئاسة علي بن أحمد الكواري.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار) بموجب حسابات بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة بيانًا للبنكين يفيد أن الريان سيصدر 0.5 ورقة مالية لكل سهم في الخليجي، مما يعني زيادة بنسبة 21% عن سعر إغلاق يوم الثلاثاء الماضي.

وبالاندماج مع الخليج، سيشهد الريان قفزة كبيرة من خلال منحه أصولًا بقيمة 47 مليار دولار، لكنه يبقى أقل بست مرات من أصول بنك قطر الوطني.

وبحسب بلومبيرغ، سيصبح علي بن أحمد الكواري، رئيسًا لمجلس الإدارة، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المندمج، ورئيسًا للجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.

وقد ارتفع سهم الريان، مع إغلاق يوم الخميس 1.2%، بينما ارتفع سهم الخليج 2.8%.

وكان البنكان باشرا محادثات الدمج في يونيو من العام الماضي، معتمدين جي بي مورجان تشيس كمستشار مالي.