الذهب يصعد مع توقع تحفيز إثر سيطرة ديمقراطية على مجلس الشيوخ الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عزز اكتساح ديمقراطي لانتخابات إعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي، على الرغم من أن صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عند ما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة) في ساعات صباح اليوم الأولى، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1927.10 دولار.

وانخفضت الأسعار 2.5% بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر أمس الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ما يزيد عن 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس.

وقال محلل العملة لدى ديلي فيكس، إليا سبيفاك: ”نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما فحسب، بعد أن نزل الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة الأربعاء“، إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء المزيد من التحفيز.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

ويعتبر الكثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.

وكبح تقدم الذهب أن ظلت عوائد السندات الأمريكية فوق 1% ما ساعد الدولار على الانتعاش من أدنى مستوى في بضع سنوات.

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 27.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2454.50 دولار.