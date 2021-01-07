لأول مرة.. بيتكوين عند 37 ألف دولار وإجمالي العملات المشفرة يتخطى تريليون دولار

تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة للمرة الأولى حاجز تريليون دولار، اليوم الخميس، وسط ارتفاع متقلب في عملة البيتكوين أوصلها إلى رقم قياسي جديد هو 37000 دولار.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، اليوم الخميس، من بيانات (CoinGecko) أن العملات المشفرة وصلت إلى علامة فارقة بعد ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 5 أضعاف في العام الماضي.

وقد حققت عملة البيتكوين ارتفاعا اليوم الخميس بنسبة 4٪ لتصل إلى 37000 دولار وتضاعفت بذلك أكثر من 4 أضعاف خلال سنة، وفقا لمركب الأسعار الذي جمعته وكالة ”بلوميبرج“.

وبذلك أضحت تمثل حوالي ثلثي القيمة السوقية للعملات المشفرة، تليها إيثر بحوالي 14٪. حيث ارتفعت بنسبة 62 ٪ حتى الآن.

وكان بنك جي بي مورغان قد أصدر تقييما استراتيجيا توقع فيه أن يصل سعر البتيكوين إلى 146000 دولار كونه يوفر تحوطا ضد ضعف الدولار وخطر حدوث تضخم أسرع من الذهب.