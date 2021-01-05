أنباء انفراج الأزمة الخليجية ترفع أسهم قطر 1.7%

ارتفعت الأسهم القطرية نحو 1.7% في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بدعم من أنباء عن انفراجة في الأزمة الخليجية.

وبحلول الساعة الـ 06:38 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الرئيس في قطر 177.17 نقطة إلى 10654.29 نقطة.

وقال أكبر خان، رئيس إدارة الأصول في الريان للاستثمار في الدوحة ”بينما يعد هذا -بلا شك- نبأ إيجابيا، والأسهم القطرية المدرجة يجب أن تشهد ارتفاعا مدعوما بتحسن المعنويات، فإن التأثير على العوامل الأساسية سيكون متواضعا على الأرجح“.

كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر قال في تصريحات للتلفزيون، إن السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في السعودية اليوم الثلاثاء.‎