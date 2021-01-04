مدفوعة بصعود النفط.. ارتفاع بورصات الخليج و"دبي" أكبر الرابحين

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صعدت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج العربي في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتفوقت بورصة دبي على سائر الأسواق الخلجية بفضل دفعة من