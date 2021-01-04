مدفوعة بصعود النفط.. ارتفاع بورصات الخليج و"دبي" أكبر الرابحين

صعدت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج العربي في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتفوقت بورصة دبي على سائر الأسواق الخلجية بفضل دفعة من أسهم الشركات العقارية والبنوك.
وارتفع النفط اليوم، وسط توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء قد يفضلون في اجتماع يعقد الإثنين، إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية في شباط/فبراير، نتيجة المخاوف حيال الطلب بسبب جائحة كورونا.
وزاد مؤشر دبي 1.1% ليواصل المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.
وقاد الاتجاه الصعودي سهم إعمار العقارية القيادي مرتفعا 1.7%، فيما صعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.1%.
وفي أبوظبي، كسب المؤشر 0.4% مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5% وسهم مجموعة اتصالات 0.7%.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.5% وتلقى الدعم من أسهم شركات البتروكيماويات والبنوك.
وكسب سهم مصرف الراجحي 0.6% بينما صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 6.9% منهيا موجة خسائر على مدار خمس جلسات، بأكبر زيادة يومية منذ آذار/مارس 2020.
وقالت الشركة صناعة الكيماويات، إن وزارة الطاقة وافقت على طلبها زيادة تخصيص غاز الإيثان بما لا يزيد عن 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا على أساس المتوافر من المشاريع المستقبلية لزيادة إنتاج الغاز.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.1% إذ تقدم سهم صناعات قطر 1.2% وكسب سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7%.