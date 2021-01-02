للمرة الأولى.. سعر "البتكوين" يتجاوز 30 ألف دولار

المصدر: ا ف ب

تجاوزت قيمة عملة ”بتكوين“ الافتراضية عتبة 30 ألف دولار، اليوم السبت، للمرة الأولى في تاريخها.

وقرابة الساعة 13.00 ت غ، بلغت قيمة بتكوين 31.502.77 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.

وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية قد تخطت عتبة 20 ألف دولار للمرة الأولى، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، وشارفت الـ30 ألفا في الأيام الأخيرة.

وبدأت هذه الطفرة، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة ”بايبال“ خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.

إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإنّ صناديق استثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.

ويرى كثير من المؤمنين بقيمة هذه العملة، أنّها تستمد أهميتها من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008، وظلّت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.

وشهدت قيمة بتكوين تقلبات واسعة النطاق.

ففي 2017، قاربت قيمتها ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعا على مدى أشهر تالية قبل تحقيقها طفرة بين منتصف تشرين الأول/ نوفمبر ومنتصف كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، تجسّدت بتضاعف القيمة أربع مرات.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ارتقت قيمتها إلى 20 ألف دولار، في حدث أعقبه تراجع الأسعار طوال عام 2018، واستقرارها في النهاية عند ثلاثة آلاف دولار.