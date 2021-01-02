ليبيا.. "الرئاسي" ينفي الطعن بقرار توحيد صرف الدينار الليبي

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن ارتياحه لالتئام إدارة المصرف المركزي الليبي بفرعيه في شرق وغرب البلاد، نافيا صحة المعلومات التي راجت بشأن الطعن في قرار المصرف بتوحيد سعر الصرف للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

ونفى الناطق الرسمي لرئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، السبت، ما يشاع حول طعن المجلس بقرار المصرف القاضي بتوحيد سعر الصرف.

وعبر الزقلعي عبر تغريدة على حسابه الشخصي في ”تويتر“، عن ارتياح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج باجتماع مجلس إدارة المركزي بكافة أعضائه، والإعلان عن توحيد سعر الصرف، والبدء في عملية إنعاش الإصلاحات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار توحيد سعر الصرف للدينار الليبي، وتعديله مقابل العملات الأجنبية، قوبل باستهجان كبير في الأوساط الشعبية، والكثير من الأوساط الرسمية والاقتصادية، بعد إعلان المصرف المركزي عن السعر الجديد، في 16 ديسمبر 2020، عقب اجتماع لتوحيد المصرفين المركزيين في بنغازي وطرابلس.

وكان اجتماع مجلس إدارة المصرف، أقر بـ“تعديل قيمة الدينار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، لتصل إلى 0.1555 وحدة، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، وسريان هذا السعر على أغراض واستعمالات النقد الأجنبي، سواء الحكومية أو التجارية أو الشخصية، اعتبارا من الثالث من يناير الجاري.