بورصة السعودية صاحبة الأداء الأفضل في الشرق الأوسط خلال 2020‎

أنهت الأسهم السعودية عام 2020 على ارتفاع، في أفضل أداء وسط بورصات الشرق الأوسط في عام عصفت به الجائحة، وذلك بدعم من تعافٍ لأسعار النفط وقوة التدفقات، بينما كانت الأسهم المصرية الأكثر نزولًا في المنطقة.

وكانت أسهم الشرق الأوسط قد نزلت بما بين 13 % و36 % في الربع الأول من العام، إذ زادت المخاوف من ركود عالمي نتيجة انتشار ”كوفيد-19″، وحرب أسعار نفط بين المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا.

لكن الأسواق عوضت بعضًا من خسائرها على خلفية دعم اقتصادي من الحكومات، وتعافي أسعار النفط، وإحراز تقدم على صعيد تطوير لقاحات لـ“كوفيد-19″.

وقال جنيد أنصاري، القائم بأعمال رئيس إستراتيجية وأبحاث الاستثمار في كامكو إنفست، إن ”التوزيع العالمي للقاحات، وعملية التطعيم في منطقة مجلس التعاون الخليجي ستعطي المستثمرين مزيدًا من الثقة“.

وأغلق المؤشر السعودي على انخفاض 0.8 %، اليوم، لكنه زاد 3.6 % في 2020 ليسجل خامس مكسب سنوي له على التوالي.

وأوضح أنصاري أن“تعافي أسعار النفط الخام إلى مستوى حوالي 50 دولارًا للبرميل دعم المؤشر السعودي في النصف الثاني من 2020″.

وهبط سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7 % على أساس سنوي، لكنه تفوق على نظرائه العالميين.

وقال جويس ماثيو محلل الأبحاث لدى المتحدة للأوراق المالية، إن“وضع الأسواق الناشئة، وإتاحة شركات بحجم وانكشافات على قطاعات مختلفة جذبا الأجانب، في حين قدم المستثمرون من الأفراد والمؤسسات المحلية للسوق السعودية سيولة كانت في حاجة شديدة إليها“.

وهبط المؤشر القياسي المصري 0.2 %، وسجل خسارة سنوية 22.3%.

وقالت رضوى السويفي، من فاروس للأبحاث، إن أداء أسهم البلاد كان الأسوأ في المنطقة بسبب المخاوف حيال إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، التي طغت على أرباح جيدة لأغلب الشركات.

ونزل مؤشر دبي 1%، لينهي العام على انخفاض 10 %، وذلك بعد أن كان قد فقد ما يصل إلى 36 % في الربع الأول.

وقال ماثيو من المتحدة للأوراق المالية:“عوضت أسهم دبي الخسائر المبكرة، إذ استفادت من مسألة إعادة الفتح، لكننا لم نشهد بعد التعافي الكامل لقطاعات رئيسة من الاقتصاد من مشكلات الجائحة“.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.8%، وفقد 0.6 % في 2020، في حين تراجع المؤشر القطري 0.9%، لكنه اقتنص زيادة 0.1 على أساس سنوي، وهي ثالث زيادة سنوية على التوالي، بينما انخفضت البورصة الكويتية التي كانت الأفضل أداءً في المنطقة العام الماضي، 0.1 %، مسجلة خسارة سنوية 13.3%.

ونزل المؤشر البحريني 7.5 % في 2020 ليسجل أول تراجع سنوي في خمس سنوات، في حين فقد المؤشر العُماني 8.1 % على أساس سنوي، في رابع خسارة سنوية على التوالي.

وهبط المؤشر في السعودية 0.8 % إلى 8690 نقطة، وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.8 % إلى 5045 نقطة، بينما تراجع المؤشر في دبي 1 % إلى 2492 نقطة، وفي قطر نزل المؤشر 0.9 % إلى 10436 نقطة.

وخسر المؤشر في مصر 0.2 % مسجلًا 10845 نقطة، وفي البحرين صعد المؤشر 0.9 % إلى 1490 نقطة، وفي سلطنة عُمان ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 3659 نقطة، وفي الكويت فقد المؤشر 0.1 % ليبلغ 6051 نقطة.