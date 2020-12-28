البتكوين تقترب من تحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ نحو عام

تتجه العملة الافتراضية ”بتكوين“ لتحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية لها منذ أكثر من عام، بعد أن لامست رقما قياسيا يتجاوز 28000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبيرغ صباح الإثنين، أن أكبر عملة مشفرة في العالم وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28365 دولارا، قبل تقليص بعض التقدم.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن تدفق عمليات الإرجاع الضخمة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر حتى الآن، يعد أطول فترة من نوعها منذ منتصف عام 2019.

ونقلت الوكالة عن فيجاي أيار، رئيس تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة قوله: ”إحساسي أننا قريبون جدا من القمة، فقد نصل إلى 30 ألف دولار“.

وأضاف أيار: ”سنرى بالتأكيد تراجعا، لكنه لن يتجاوز 10% إلى 15% فقط“.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى ”تفاوت في الرأي بين الخبراء حول البيتكوين، فالمؤمنون بهذه العملة يرون أنها تحوط ضد ضعف الدولار وخطر حدوث تضخم أسرع وسط عمليات تحفيز ضخمة، ويستشهدون باهتمام متزايد من المشترين المؤسسيين“.

وأضافت الوكالة: ”في المقابل يشكك آخرون بصلاحية بتكوين كاستثمار ويشيرون إلى تاريخ العملة الرقمية من الارتفاعات الهائلة التي أعقبتها الانهيارات“.

لكن الطرفين يتفقان على ضروة التشدد التنظيمي في صناعة العملة المشفرة لترسيخ تقة المستثمرين فيها، وفقا لـ“الوكالة“.