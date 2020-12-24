بورصة دبي تحقق مكاسب.. وتحركات طفيفة بباقي أسواق الخليج الرئيسة

واصلت بورصة دبي اليوم الخميس تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة مع بدء الإمارة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد- 19 بلقاح فايزر- بيونتك، في حين لم تشهد أسواق الخليج الرئيسة الأخرى تغيرا يذكر.

وصعد المؤشر الرئيس ببورصة دبي 1%، وتقدم سهم إعمار العقارية القيادي 2.6%، بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%.

وبدأت دبي حملة تطعيم بلقاح فايزر- بيونتك مجانا أمس الأربعاء، حسب ما أعلنته حكومة الإمارة، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.

وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال حذرت هذا العام من أن اقتصاد دبي قد ينكمش 11% في 2020، أو ما يعادل نحو أربعة أمثال التراجع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.1% مع تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2%.

وجنى سهم الدار العقارية 0.6%. ووقعت الشركة اتفاقا أمس الأربعاء لبيع اثنين من أصولها الخاصة بتبريد المناطق بجزيرة السعديات في أبوظبي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) مقابل 963 مليون درهم (262.20 مليون دولار).

وزاد المؤشر القطري 0.1% مع صعود مصرف قطر الإسلامي 2.4%، أما المؤشر السعودي الرئيس فقد تراجع 0.1% متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.7%.