الذهب يصعد بدعم نزول الدولار وآمال التحفيز

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تراجع الدولار، ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بجائحة كورونا طال انتظارها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة) في صباح اليوم، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1880 دولارا.

وتدعم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط.

كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.

وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأمريكية رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

وقال المحلل الفني لدى رويترز، وانغ تاو، إن المعدن قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولارا للأوقية، ليشهد ارتفاعا بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6 % إلى 25.68 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.5 % ليسجل 1019.59 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 2325.55 دولار.