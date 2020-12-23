أسعار الذهب ترتفع رغم تهديد ترامب بشأن التحفيز وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بجائحة كورونا.

وصعدت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1869.5 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، ما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجاءت زيادة أسعار الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.

وقال جيجار تريفيدي، محلل شؤون السلع الأساسية لدى أناند راثي شيرز للسمسرة بمومباي ”السوق تأمل في تمرير التحفيز، وسيدعم ذلك أسعار الذهب فيما بعد“.

يستفيد الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، من نزول أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن.

وزادت أسعار الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1004.60 دولار، وارتفع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2322.02 دولار.