بورصة تل أبيب تتوقع جذب مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى

ذكر الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف، اليوم الثلاثاء، أن البورصة تتوقع أن تكسب مستثمرين جددا من دولة الإمارات العربية ودول عربية أخرى في عام 2021.

وقال بن زئيف لرويترز عقب مؤتمر صحفي: ”نرى اهتماما من مؤسسات دولية من الإمارات ومن دول عربية أخرى للاستثمار من خلال بورصة تل أبيب، وللانكشاف على التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل“.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت بورصتا إسرائيل وأبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما، وسط توقعات بعمليات إدراج مزدوجة للأوراق المالية وتداولات متبادلة، وتسهيل متبادل لوصول المستثمرين إلى السوق الأخرى ومشاركة البيانات بين البورصتين.

وقال بن زئيف: ”في عام 2021 سنرى كيف يمكن تعزيز التعاون بين البورصتين“.

ومهد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر، الذي تم بوساطة أمريكية، الطريق أمام إبرام اتفاقات تجارية في مجالات متنوعة. وتهتم الإمارات بوجه خاص بالتكنولوجيا الإسرائيلية في القطاعين المالي والغذائي.

وبورصة تل أبيب من بين البورصات الأفضل أداء، إذ تراجعت سبعة بالمئة العام الحالي بعد مكاسب 21 بالمئة في عام 2019، وعزا بن زئيف جزءا من ذلك لزيادة الاستثمارات من الأفراد، مما رفع متوسط العائد اليومي للسهم 43 بالمئة في 2020 إلى 1.9 مليار شيقل (588 مليون دولار).

ويأتي نحو ثلث حجم التداول اليومي من شركات مزدوجة الإدراج، يجري تداولها أيضا في الولايات المتحدة ولندن وتورنتو وهونج كونج وسنغافورة.

وتعمل 19 شركة في قطاع التكنولوجيا المتطورة من بين 30 شركة أدرجت في البورصة هذا العام، وتتوقع البورصة إدراج عشرات من شركات التكنولوجيا المتقدمة في الشهور المقبلة.

وعادة تفضل شركات التكنولوجيا سبلا أخرى للتمويل، مثل تمويل خاص وصفقات استحواذ واندماج وإدراج في ناسداك أو بورصات خارجية أخرى.

وبصفة عامة، زاد حجم ما جمعته من رأس مال إلى 16.3 مليار شيقل في 2020 من 13.3 مليار العام الماضي، بينما جمعت 66.8 مليار شيقل من خلال سندات شركات.

وعدد الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب 454، بقيمة سوقية 819 مليار شيقل.