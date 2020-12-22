ارتفاع معظم بورصات الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة وقطر تهبط

تنتشر السلالة الجديدة بسرعة في بريطانيا، وأثارت قلقا كبيرا بين دول أخرى؛ ما دفع العديد منها لوقف حركة النقل معها.
وصعد المؤشر السعودي الرئيس 0.8%، وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2%، وزاد سهم مصرف الراجحي 0.6%.
ونزل سهم شركة الاتصالات السعودية 0.2% بعدما أورد التلفزيون السعودي أن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة غرًمت الشركة 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار) أمس الاثنين.
وأضاف مؤشر دبي الرئيسي 0.3% وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.6% وربح سهم شركة الاتصالات المتكاملة (دو) 2.1%.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.1% بفضل مكسب 1.3% للدار العقارية.
وفي قطر، نزل المؤشر 0.6% وتراجعت معظم الأسهم من بينها قطر للوقود 1.4%.