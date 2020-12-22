ارتفاع معظم بورصات الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة وقطر تهبط

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ارتفعت البورصات الرئيسة في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تسجيل انخفاضات حادة، إذ أججت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا