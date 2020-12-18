بلومبيرغ: تحالف تجاري إماراتي إسرائيلي يستحوذ على شركة فينابلر المرتبطة بمجموعة إن.إم.سي هيلث بمبلغ دولار واحد

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إن كونسرتيوم (تحالف تجاري) إماراتي- إسرائيلي سيستحوذ على شركة ”فينابلر“ المرتبطة بمجموعة إن أم سي المتعثرة بمبلغ دولار واحد ليمنع إفلاسها ويعيد تشغيلها؛ حيث إن قيمتها السوقية كانت في نهاية العام الماضي تقدّر بملياري دولار.

وتتبع لشركة ”فينابلر“ مجموعة الإمارات للصرافة.

وكانت مجموعة إن.إم.سي هيلث، الطبية الإماراتية، التي أسسها ويرأسها رجل الأعمال الهندي ب.ر. شيتي، قد تعرضت لفضيحة محاسبية وقضايا في المحاكم جراء الكشف عن ديون غير مصرح عنها لمجلس الإدارة بقيمة مليار دولار تم استخدام معظمها لغايات غير متعلقة بأعمال الشركة.

يشار إلى أن رجل الأعمال الهندي ب.ر. شيتي اختفى من الإمارات بعد الفضيحة المحاسبية ويوجد في الهند حاليا.

وبتقدير بلومبيرغ فإنه في حال تم استرجاع الأموال من الأطراف المتورطة بعملية الاحتيال، فإن المشترين الجدد لشركة ”فينابلر“ سيدفعون 190 مليون دولار.

ويضم الكونسرتيوم الذي سيستحوذ على الشركة مجموعة رويال الإماراتية ومجموعة Prism الإسرائيلية، التي تتبع إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.