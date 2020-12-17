بورصات الخليج الرئيسة مستقرة ودبي تواصل مكاسبها

لم يطرأ تغير يذكر على معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، فيما يتجه مؤشر دبي لمواصلة تحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وربح المؤشر السعودي الرئيس 0.3%، فيما ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6% بينما صعد سهم مصرف الراجحي 0.3%.

وقفزت أسعار النفط، المحفز الرئيس لأسواق المال في منطقة الخليج، لأعلى مستوى في تسعة أشهر بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم -أيضا- من إحراز تقدم صوب اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:44 بتوقيت غرينتش.

لكن سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تراجع 0.3%.

وذكرت رويترز نقلا عن متخصصين في السوق أن أرامكو، التي تظل توزيعاتها حيوية لمساعدة السعودية على احتواء عجز ضخم، قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.

ورغم تهاوي أرباحها هذا العام مع انحدار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19، لم تحد الشركة عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيس 0.4%، فيما تقدم سهم دبي للاستثمار وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1 في المئة و0.9% على الترتيب.

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي خلال التعاملات، فيما ربح سهم بنك أبوظبي الأول 0.2% ونزل سهم شركة اتصالات 0.3% .

وأمس الأربعاء، أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عن فتح مكتب تمثيلي في جاكرتا بإندونيسيا لدعم أنشطة التداول والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإندونيسيا.

ولم يطرأ تغير يُذكر -أيضا- على مؤشر البورصة القطرية في التعاملات المبكرة.