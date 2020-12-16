السودان يرحب بسداد الخزانة الأمريكية متأخرات بمليار دولار إلى البنك الدولي‎

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قالت وزارة المالية السودانية اليوم الأربعاء إنها ترحب بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي وقالت الوزارة في