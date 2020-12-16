16 ديسمبر

السودان يرحب بسداد الخزانة الأمريكية متأخرات بمليار دولار إلى البنك الدولي‎

السودان يرحب بسداد الخزانة الأمريكي...

 قالت وزارة المالية السودانية اليوم الأربعاء إنها ترحب بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي وقالت الوزارة في

المصدر: رويترز

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 قالت وزارة المالية السودانية اليوم الأربعاء إنها ترحب بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر إن الخطوة تسمح للسودان بالحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية

كانت هبة أحمد القائمة بأعمال وزير المالية قالت يوم الإثنين إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي سيقدم أيضا ضمانات لمستثمرين أمريكيين من القطاع الخاص يمكن أن تبلغ بشكل مبدئي ما إجماليه مليار دولار، بعد أن رفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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