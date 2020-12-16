سوق أبوظبي للأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب

وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، من شأنها العمل على تعزيز التعاون بين السوقين الماليين، والمساهمة في نمو أسواق المال في كل من الإمارات وإسرائيل.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يتمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة لمذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب ”فى استكشاف الفرص المحتملة للتعاون، بما في ذلك: الإدراج المزدوج للأوراق المالية، والتداول المتبادل من قبل أعضاء السوقين الماليين، وتسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخر، وإنتاج التكنولوجيا المالية وتقنيات البنية التحتية للسوق الأخرى، وتبادل البيانات والمعلومات الأخرى لغاية تطوير منتجات جديدة“.

ونقلت الوكالة عن محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ أنه ”مع دخول العلاقة بين دولة الإمارات وإسرائيل حقبة جديدة، فإن الطريق مفتوح أمام الشركات من كلا البلدين للتعاون مع بعضها بعضا، واستكشاف الفرص التجارية“. مضيفا ”أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع بورصة تل أبيب، هي مثال مبكر على هذا التعاون ودليل على التزامنا بتحقيق القيمة المضافة في المنطقة من خلال الأعمال والتجارة“.

من جهته، علق أمنون نوباخ، رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب، قائلا: ”تتشرف بورصة تل أبيب اليوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم التاريخية. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحن على ثقة من أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز أسواق رأس المال في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وستوفر فرصا مهمة للشركات المدرجة في كلا البلدين“.