تراجع البورصات الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة

تراجعت أسواق الخليج الرئيسية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع هبوط أسعار النفط، في حين ارتفع المؤشر القطري بفضل أسهم القطاع المالي.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.1% وفقد سهم بنك الرياض 1.2% وخسر سهم جبل عمر للتطوير 1.8%.

وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5% مع خسارة سهم إعمار العقارية القيادي 1.4% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.9%.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في دبي انكمشت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، إذ هبطت جائحة كورونا بمعنويات الشركات إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بدبي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 49.0 في تشرين الثاني/ نوفمبر من 49.9 في تشرين الأول/ أكتوبر، منخفضا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ليتوقف اتجاه الصعود الذي شهده الربع الثالث من السنة.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.2% بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8% ومصرف أبوظبي الإسلامي 1% .

وفي قطر، زاد المؤشر 0.1%، مدعوما بصعود البنك التجاري 1.4% وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.2%.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بفعل إجراءات عزل أكثر صرامة في أوروبا، وتوقع أوبك تعافيا أبطأ للطلب في العام المقبل، لتطغى على حالة الارتياح حيال البدء في التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

ونزل خام برنت 40 سنتا، ما يوازي 0.8% إلى 49.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش.