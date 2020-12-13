13 ديسمبر

ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة‎

ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية الرئيس...

ارتفعت أسواق الأسهم بالخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، يقودها القطاع المالي، لتتجه دبي لتحقيق مكاسب للجلسة السابعة. وزاد المؤشر السعودي القياسي 0.3%،

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسواق الأسهم بالخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، يقودها القطاع المالي، لتتجه دبي لتحقيق مكاسب للجلسة السابعة.

وزاد المؤشر السعودي القياسي 0.3%، حيث ارتفع سهم جبل عمر للتطوير 3.3%، متجها لإنهاء خسائر دامت ثلاث جلسات.

وصعد سهم مصرف الراجحي 0.3%، وتقدم مؤشر دبي الرئيس 0.1%، مدعوما بارتفاع داماك العقارية 4.2%.

والأسبوع الماضي، قالت الشركة: إن قطاع الضيافة لديها شهد زيادة في الإشغال منذ بداية جائحة كورونا.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3%، يقوده صعود بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9%، والدار العقارية 0.6%.

وزاد المؤشر القطري 0.3%، إذ صعد سهم البنك التجاري القطري 2.3%.