ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة‎

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ارتفعت أسواق الأسهم بالخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، يقودها القطاع المالي، لتتجه دبي لتحقيق مكاسب للجلسة السابعة. وزاد المؤشر السعودي القياسي 0.3%،