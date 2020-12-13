"إعمار العقارية" تعين رئيسا جديدا لمجلس الإدارة والعبار عضوا منتدبا

عينت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي، محمد العبار مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق عضوا منتدبا، وجمال بن ثنية رئيسا جديدا لمجلس الإدارة.

وقالت إعمار في إشعار للبورصة، إن القرار يأتي امتثالا للوائح‭‭ ‬‬تمنع الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي موقع تنفيذي.

وعين المجلس كذلك أحمد جاوة نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وكان العبار قال الأسبوع الماضي، إن إعمار أوقفت أعمال البناء الجديدة بعد أن أدى التوسع في التشييد خلال السنوات الأخيرة إلى تخمة معروض بالسوق.

يشار إلى أن العبار تولى رئاسة مجلس إدارة ”إعمار“ منذ يوليو/تموز 1997.

وكان طالب في تموز/ يوليو الماضي بإلغاء جميع المسميات الوظيفية للعاملين بالشركة، في إطار إستراتيجية جديدة ترتكز على دعم المواهب وتطويرها في ظل الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وقال العبار في رسالته للموظفين إن ”التحديات التي نواجهها ستكون أكبر من أي وقت مضى؛ ما يدفعني للتركيز على المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد منا، وليس المناصب أو المسميات الوظيفية“.

وأشار إلى أن معلومات بطاقات العمل التعريفية ستقتصر على اسم الموظف والقسم الذي يعمل فيه، وختم رسالته بتوقيع يحمل اسمه ثم لقب ”بو راشد“.

وتعرضت سوق العقارات في دبي، حيث فاق العرض الطلب معظم فترات عشر السنوات الأخيرة، لضغوط إضافية هذا العام من أزمة فيروس كورونا.