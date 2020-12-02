مصادر: الموافقة على شراء بورصة لندن لرفينيتيف بـ27 مليار دولار

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن بورصة لندن بصدد نيل موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على صفقة شرائها شركة رفينيتيف لتحليلات البيانات مقابل 27 مليار دولار.

وتصنع الصفقة من بورصة لندن موزعا رئيسيا لبيانات السوق.

وفي الشهر الماضي، عرضت الشركة إتاحة خدمات المقاصة والبيانات لمنافسيها دون استثناء لعشر سنوات في إطار حزمة تنازلات تضمنت بيع عمليات البورصة الإيطالية إلى يورونكست.

وأحجمت المصادر عن تقديم تفاصيل بخصوص أي تغييرات على التنازلات. ورفينيتيف مملوكة بنسبة 45 لشركة تومسون رويترز المجموعة الأم لرويترز.

وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق، ومن المقرر أن تبت في الصفقة بحلول 21 يناير .