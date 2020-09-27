ارتفاع العملات أمام الدينار الليبي مجددا في السوق السوداء

عادت العملات الأجنبية والعربية للصعود مجددا أمام الدينار الليبي في السوق السوداء الموازية، بعد مرحلة هبوط استمرت حوالي أسبوع، سجل فيها انخفاضا ملحوظا لأغلب العملات أمام الدينار الليبي، فيما شهدت الأسواق المالية عملية جمود في عمليات البيع والشراء.

وبحسب تداولات العملات بسوق المشير في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تعتبر السوق الأكبر في ليبيا لتقييم أسعار العملات، فقد سجل سوق العملات عند إغلاق السبت بـ 5.560 دنانير، فيما ارتفع سعر الدولار وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار مسجّلا 6.360 دنانير.

أمّا سعر غرام الذهب كسر فقد ارتفع بمقدار دينار وبلغت قيمته 216 دينارا، فيما سجل الدينار التونسي أمام نظيره الليبي دينارين، وجرى تداول الجنيه المصري بـ 36 قرشا للجنيه.

واستمرت أسعار العملات في الارتفاع خلال هذا اليوم الأحد، فقد ارتفع الدولار إلى 5.68 دينار ليبي، كما سجل اليورو 6.40 دينار ليبي، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 7.00 دينار ليبي.

وكان الدينار الليبي، قد سجل أكبر ارتفاع له منذ سنوات أمام العملات الأجنبية، يوم الخميس الماضي، حيث سجل 5.30 أمام الدولار، فيما هبط اليورو أمام الدينار مسجلا 6.4 دنانير، أما الجنيه الإسترليني فسجل 6.50 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 225 دينارا بانخفاض مقداره 9.27%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضا بمقدار 5.45% مسجلا 3.45 دنانير.