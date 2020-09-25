العملات عالية المخاطر تعوض بعض خسائرها والدولار مستقر دون أعلى مستوى في شهرين‎

استقر الدولار دون أعلى مستوياته في شهرين، والذي بلغه في الآونة الأخيرة، اليوم الجمعة، ومحت العملات عالية المخاطر بعض خسائرها الأسبوعية، بينما تلقت أسواق الأسهم دفعة من آمال باستئناف محادثات بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة.

ويمضي الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي، منذ أوائل أبريل/ نيسان، مدفوعا بالعزوف عن المخاطرة؛ مما جعل المتعاملين يتخلون عن مراكز بيع في العملة الأمريكية، إذ خيمت القتامة على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي في ظل موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وتراجع الدولار قليلا، اليوم، فيما ربحت العملات عالية المخاطر، التي تراجعت بشدة، هذا الأسبوع، في التعاملات المبكرة بلندن.

وارتفعت الأسهم بعد موجة صعود مدفوعة بأسهم التكنولوجيا في وقت متأخر بوول ستريت، فيما تلقت المعنويات الدعم من قول مشرع كبير إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.

وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6584، ليصعد 0.6% منذ الإغلاق في نيويورك، لكنه ما زال منخفضا 2.6% في الأسبوع.

وربح الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7086 دولار أمريكي بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، لكنه ما زال يسجل أسوأ أداء أسبوعي مقابل العملة الأمريكية، منذ مارس الماضي.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ما يقل عن 0.1 % خلال الجلسة إلى 94.246، لكنه مرتفع 1.3 % في الأسبوع، وهي أكبر قفزة أسبوعية في نحو ستة أشهر.

وزاد اليورو 0.1 % اليوم إلى 1.1676 دولار، لكنه منخفض 1.4 % في الأسبوع.

وصعد الين قليلا مقابل الدولار إلى 105.385، بينما ربح الفرنك السويسري نحو 0.1% مقابل اليورو.