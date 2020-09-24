في تحرك مفاجئ.. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 10.25%

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25%، اليوم الخميس، وهي أول زيادة في عامين، بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية مقابل العملات الصعبة، على مدى الشهر الفائت.

والليرة متراجعة 23% مقابل الدولار، منذ بداية العام الجاري؛ لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتدخلات المكلفة في سوق الصرف، وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.

وكان ثلاثة خبراء فقط من بين 17 استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، اليوم.

وصعدت الليرة إلى 7.5600 مقابل الدولار؛ بعد إعلان أسعار الفائدة، من نحو 7.71 قبل ذلك.