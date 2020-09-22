هبوط أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار‎ الليبي إثر إعلان عودة تصدير النفط

استمرت أسعار صرف العملات الأجنبية في التراجع منذ بداية هذا الأسبوع وسجلت انخفاضًا ملحوظًا أمام الدينار الليبي في تداولات السوق الموازي ”السوداء“، وذلك منذ إعلان التوصل إلى اتفاق إعادة تصدير النفط الليبي.

وبحسب نشرات التداول اليومي للعملات الأجنبية، وتعاملات التجار في ليبيا سجل الدولار، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت ليبيا ما قيمته 5.86 من الدنانير، مسجلًا انخفاضًا مقداره 1.01% وكان الدولار قد سجل قبل قرار إعادة تصدير النفط 6.43 دينار ليبي.

كما سجل اليورو كذلك انخفاضًا بمقدار 4.4% بقيمة 6.74 من الدنانير، وكان قد سجل قبل يومين من إعلان تصدير النفط 7.50 دينار ليبي.

وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا بمقدار 4.55% مسجلًا 7.35 من الدنانير، بينما سجل قبل القرار 8.10 من الدنانير.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 257 دينارًا بانخفاض مقداره 1.15%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضًا بمقدار 1.32% مسجلاً 3.75 من الدنانير، وكان قد سجل، بداية الأسبوع الماضي، 285 دينارًا ليبيًا.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي الليبي في طرابلس الصديق الكبير أقر في العام 2018 حزمة من الإجراءات ساهمت في ارتفاع قيمة العمولات الأجنبية أمام الدولار، وأدت تلك الإجراءات إلى فرض رسوم مؤقتة على بيع النقد الأجنبي، والتي أطلق عليها محافظ المركزي الكبير ”الإصلاحات الشاملة ”.

وإثر تلك الإجراءات شرعت المصارف التجارية الليبية أواخر العام 2018 في بيع الدولار الأمريكي بكميات مقننة، مع الرسوم التي أقرها المركزي بسعر 3.9 دينار للدولار الواحد، الأمر الذي ساعد في إنعاش سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء الموازية، ليرتفع إلى حوالي 9 دنانير مقابل الدولار الواحد مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين.