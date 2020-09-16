استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لنتائج اجتماع "المركزي الأمريكي"

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1959.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.1 % إلى 1968.20 دولار.

وظل الدولار ضعيفًا مقابل منافسيه، مما قدم دعمًا للذهب.

وقال العضو المنتدب لدى ”غولد سيلفر“ للتجارة في سنغافورة، برايان لان: ”الناس يعزفون عن التعامل، بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.. هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية، التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق 2%“.

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه، جيروم باول.

وتبنى البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي، نهجًا أكثر تيسيرًا حيال التضخم، وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، ضغطًا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدًا، والذي يستخدم -أيضًا- كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 27.26 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 % إلى 971.96 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 % إلى 2373.76 دولار.