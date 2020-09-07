إسرائيل تتوقع تبادلا تجاريا مع الإمارات بـ 4 مليارات دولار سنويا

قال وزير إسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات أربعة مليارات دولار سنويا.

وأبرمت الإمارات وإسرائيل معاهدة سلام في آب/ أغسطس برعاية أمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإمارات إلغاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وقال مسؤولون من البلدين إنهم يدرسون التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والطب والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار المالي.

ووقع عدد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات.

وقال إيلي كوهين وزير المخابرات الإسرائيلي لإذاعة ريشت بيت الإسرائيلية ”في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام سيصل حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار“.

وذكر متحدث باسم كوهين، وهو وزير اقتصاد سابق، أن الرقم الذي ذكره للتجارة السنوية ويشمل التجارة في معدات الدفاع.

وقالت الناقلة الإسرائيلية ”يسرائير“ أمس الأحد، إنها حجزت أماكن لرحلات تجارية من تل أبيب للإمارات استعدادا لرحلات سياحية محتملة.

ويسافر رئيسا أكبر بنكين في إسرائيل للإمارات الشهر الجاري، في أول زيارات من نوعها منذ اتفاق السلام بين البلدين.