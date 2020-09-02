وكالة "موديز": احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها 3 سنوات مقبلة

أكدت وكالة ”موديز“ العالمية للتصنيف الائتماني أن لدى مصر مخزونا من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأشارت ”موديز“ في تقرير لها، إلى أن تصنيف مصر الائتماني عند ”بي 2“ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مدى مرونة ملف الائتمان لديها ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

ونوهت بأن ذلك يأتي بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية، التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، وأن الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني هي المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعومًا بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي؛ من أجل خفض سعر الفائدة، ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.

وذكرت أن الضعف الرئيسي في موقف مصر الائتماني هو الاحتياجات التمويلية الكبيرة، التي تتراوح بين 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، بجانب أن تأمين الوظائف للقادمين الجدد لسوق العمل لا يزال يمثل تحديًا كبيرا.