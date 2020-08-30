بلومبيرغ: أسهم الخليج تشهد انتعاشة هي الأولى منذ أبريل بفعل آمال لقاح كورونا

شهدت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، انتعاشة كبيرة، محققة أفضل أداء شهري منذ أبريل الماضي، وسط تزايد التفاؤل بشأن إيجاد لقاح لفيروس كورونا، وانتعاش أسعار النفط.

استعدت المؤشرات الرئيسية في دبي وأبو ظبي والسعودية، لتسجيل أفضل شهورها في أربعة أشهر، حيث قاد المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع بنسبة 11٪ منذ يوليو، استعد مقياس الكويت لأكبر زيادة منذ مارس 2019.

وتوفر المكاسب الحالية في الأسهم حالة أكبر من الانسجام مع بقية الأسواق الناشئة في العالم، والتي انتعشت الأسبوع الماضي، وسط تقدم نحو لقاح وإشارات إلى أن الولايات المتحدة والصين لا تزالان ملتزمتان باتفاق المرحلة الأولى.

كما ارتفعت أسعار الخام مع بدء إعادة تشغيل مصافي تكرير ساحل الخليج الأمريكية، بعد إعصار لورا.

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي أياد أبوحويج، قوله: ”من المرجح أن تستمر أسواق الأسهم في اتجاهها التصاعدي، بتشجيع من حزم السيولة التي تطرحها البنوك المركزية، والآمال في لقاحات محتملة لعلاج كورونا“.

وتقول ”بلومبيرغ“ إنه في حال حافظت أسواق الشرق الأوسط على مكاسبها، حتى يوم الإثنين ، فسيكون ذلك بمثابة تعافٍ من مرحلة جعلتها تتراجع عن الأسواق النامية الأخرى خلال الشهرين الماضيين، حيث جاء التقدم هذا الشهر مع تداول خام برنت، بالقرب من أعلى مستوى منذ أوائل مارس.